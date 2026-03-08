  • İSTANBUL
Süper Lig'de düdük sesleri kavgaya dönüştü! Teknik direktörlerden hakemlere yaylım ateşi
Spor

Süper Lig’de düdük sesleri kavgaya dönüştü! Teknik direktörlerden hakemlere yaylım ateşi

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Süper Lig’de düdük sesleri kavgaya dönüştü! Teknik direktörlerden hakemlere yaylım ateşi

Trendyol Süper Lig'in 25. haftası, sadece sahada oynanan futbolla değil, teknik direktörlerin hakem kararlarına karşı gösterdiği sert tepkilerle de tarihe geçti. 7 Mart 2026 akşamı oynanan dev derbide Galatasaray, deplasmanda Beşiktaş’ı 1-0 mağlup ederek zirvedeki yerini korurken, her iki tarafın hocası da maçın hakemi Ozan Ergün ve VAR yönetimine adeta ateş püskürdü.

Türk futbolunun en üst seviye ligi Trendyol Süper Lig'de 25. hafta maçları heyecanı hız kesmeden sürüyor. Oynanan maçlar sonrası kulüplerden gelen hakem tepkileri ön plana çıktı.

Süper Lig'de 25. haftada oynanan maçlar sonrası teknik direktörlerin hakem tepkileri şu şekilde…

SERGEN YALÇIN: HAKEMLİK ADINA BÜYÜK SKANDAL

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Yorumcuyken, 'Yabancı VAR'a, hakeme ne gerek var' diyordum ama Türk futbolunun gittiği durum çok da sağlıklı değil. Bu maç hakemlik adına büyük skandaldır" ifadelerini kullandı.

Sergen Yalçın hakem tepkisini, "Hakemler ve VAR, kuralı uygulamak için buradalar. Biz zaten ligde yokuz, puan olarak gerideyiz. Türk futbolunun geleceği açısından bu büyük bir sorun. Buna bir facia diyebiliriz. Bu oyun kurallarla oynanan bir oyun. Hakemler de kuralı uygulamak için varlar. Kurallar bana başka öbürüne başka olunca böyle diyaloglar çıkıyor. Beni Trabzon'da 10 kişi bırakıyorsun, kazanacağım maçta berabere kalıyorum. Fenerbahçe maçında Orkun'u atıyorsun. Bu maçta kural yok mu" şeklinde sürdürdü.

 

OKAN BURUK: İLETİŞİM KURABİLECEK İNSANLARIN…

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş derbisinden sonra hakemlerle ilgili şu sözleri dile getirdi: "Hakemlerin uzatmasıyla 45 dakika 10 kişi oynadık. Bir an maç bitmeyecek zannettim. Ben de, 'Biraz daha oynatın' dedim. Bunun üzerine sarı kart gösterdiler ve cezalı duruma düştüm. Komik, basit bir sarı kart gösterdiler. Adını bilmiyorum ama özellikle dördüncü hakemle iki kulübe de iletişim kuramadı. İletişim kurabilecek insanların dördüncü hakemlik yapması çok önemli. İki tarafın da hakemlerden mutsuz olduğu bir maç geçirdik."

 

SAMİ UĞURLU: YABANCI HAKEM GELMESİ GEREKİYOR

Antalyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Rizespor müsabakasının ardından hakemlerle ilgili şu eleştiriyi yaptı: "Türk hakemlerine güveniyoruz. Hep bunları söyledik. Onlar kalsın, onlar yönetsin. Ama dediğimiz gibi olmuyorsa bence nasıl yabancı teknik direktör varsa yabancı başkan varsa, yabancı futbolcu varsa son zamanlarda diyeyim, kesinlikle Türkiye'ye yabancı hakem gelmesi gerekiyor. Çünkü etkilendiklerini düşünüyorum her anlamda. Şimdi yabancı hakem bizimkilerden daha iyidir demiyorum, bu yanlış anlaşılmasın. Bizim de iyi hakemlerimiz var."

Hakemlerin etkilendiklerini vurgulayan Sami Uğurlu, "Ancak etkilendiklerini düşünüyorum. Maça göre etkilendiklerini, rakibe göre etkilendiklerini, biraz Türkiye'nin gözü yukarıda. Baktığınızda Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Türkiye'nin kalbi. Büyük takımlar, büyük kulüpler, büyük camialar. Tabii ki de bunu anlıyorum, oradan değerlendiriliyor. Aslında biraz aşağıya baktığınız zaman, kafayı çevirdiğinde daha büyük ihtiyacın alt tarafta olduğunu düşünüyorum" açıklamasını yaptı.

 

İLHAN PALUT: BİR ŞEYE YARAMIYOR

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Kasımpaşa maçından sonra hakemlerle ilgili şu ifadeleri kullandı: "Çok konuşsak da bir şeye yaramıyor. İzledim. VAR, birinci pozisyonda nasıl penaltıya müdahale edecek. Attığımız golde verilen faul. İptal edilen penaltıda verilen faul."

Maçın VAR hakemini eleştiren İlhan Palut, "Bülent Hoca çok maçın içindeydi. Sahada değerlendirmek gerekiyor. VAR hakemliği yetmiyor Bülent Hoca'ya, içi sığmıyor, daha fazlasını istiyor. MHK önünü açsın, sahada yönetsin. Öyle oturduğu yerden bir maçı yönetmek doğru uygulama değil" sözlerini dile getirdi.

Derbi Sonucu ve Puan Durumu

Beşiktaş’ın 17 maçlık yenilmezlik serisinin sona erdiği haftada, Galatasaray aldığı bu kritik 3 puanla şampiyonluk yolunda dev bir adım daha attı. Ancak teknik direktörlerin bu ortak isyanı, önümüzdeki haftalarda Merkez Hakem Kurulu (MHK) üzerinde oluşacak baskının habercisi niteliğinde.

 

