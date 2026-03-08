  • İSTANBUL
Feci kaza kamerada! Otomobil trafik ışıklarına savruldu

İstanbul Sancaktepe’de caddeye kontrolsüz çıkan otomobile seyir halindeki araç çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobillerden biri trafik ışıklarına vurdu.

İstanbul Sancaktepe’de iki otomobilin karıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

 

Kaza, saat 18.15 sıralarında Merve Mahallesi’nde bulunan Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddeye kontrolsüz şekilde çıkan otomobil, seyir halinde olan otomobil ile çarpıştı. Kazanın etkisiyle savrulan otomobillerden biri trafik ışıklarına çarparak durabildi.

 

Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, caddeye çıkan otomobile seyir halindeki diğer aracın çarptığı anlar yer aldı.

