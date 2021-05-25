İran'da Mahmud Ahmedinejad'a büyük şok

İran'da yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmak için başvuru yapan Ahmedinejad, Laricani ve Cihangiri'nin adaylıkları veto edildi.

Fars Ajansı'nda yer alan habere göre İran Anayasayı Koruyucular Konseyi (AKK), Mahmud Ahmedinejad, Ali Laricani ve İshak Cihangiri'nin aday olmasına engel oldu.

Bu isimlere ek olarak reformist adaylardan Mustafa Taczade'nin de seçimlerde yarışması veto edildi.

Seçimde yarışabilecek isimler ise şu şekilde:

- İbrahim Reisi: Yargı Erki Başkanı, muhafazakar

- Muhsin Rızai: Eski Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Genel Sekreteri, muhafazakar

- Muhsin Mihralizade: Eski vali ve siyasetçi, reformist

- Said Celili: Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi eski başkanı ve eski nükleer başmüzakereci, muhafazakar

- Alirıza Zakani: Parlamenter ve gazeteci, muhafazakar

- Abdunnasır Himmeti: Merkez Bankası Başkanı

- Gazizade Haşimi: Muhafazakar parlamenter

Reisi, seçimlerde favori aday olarak görülüyor. Seçimlerin daha çok muhafazakar adaylar arasında bir güç mücadelesi halinde geçeceği tahmin ediliyor.

Kaynak: Mepa News