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Dünya İran’da mahkumlara Ramazan ayına özel 20 günlük izin
Dünya

İran’da mahkumlara Ramazan ayına özel 20 günlük izin

İran Yargı Erki Sözcüsü Golam Muhsin İsmaili, ülke genelinde Ramazan ayı nedeniyle hapishanedeki mahkumların 20 günlüğüne serbest bırakılacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-04-20 07:03:00 -
İran’da mahkumlara Ramazan ayına özel 20 günlük izin

İran’da Ramazan ayı dolayısıyla ağır suçlar dışında hapiste yatan mahkumlara geçici izin verilecek.

İran Yargı Erki Sözcüsü Golam Muhsin İsmaili yaptığı açıklamada, artan corona virüs vakaları ve Ramazan ayı nedeniyle ülke genelindeki hapishanelerde mahkumların 20 günlüğüne serbest bırakılacaklarını duyurdu. Alınan kararın önümüzdeki günlerde uygulanacağını belirten İsmaili, mahkumlara verilen iznin 20 gün olduğunu ve Ramazan ayı nedeniyle böyle bir kararın alındığını belirtti.

 

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