İran'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında 5 büyük kente giriş-çıkış yasağı

TAHRAN (AA) - İran'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında aralarında başkent Tahran'ın da bulunduğu beş büyük kente üç gün süreyle giriş-çıkış yasağı getirildi.

Sağlık Bakanı Said Nemeki, Bakanlar Kurulu toplantısı çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, salgının ülkede tehlikeli bir duruma geldiğini ve hasta sayısında büyük artış kaydedildiğini söyledi.

Nemeki, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye salgını kontrol altına almak ve yayılmasını önlemek amacıyla vakaların yüksek olduğu Tahran, Kerec, Meşhed, İsfahan ve Urumiye'ye 15-17 Ekim tarihlerinde giriş-çıkış yasağı getirilmesini önerdiğini aktardı.

Ruhani'nin öneriyi kabul ettiğini ve söz konusu beş büyük kente yönelik üç gün süreyle giriş-çıkış yasağı talimatını ilgili tüm kurumlara ilettiğini belirten Nemeki, şunları kaydetti:

"Kovid-19'la ilgili yaptığımız değerlendirmeler neticesinde salgında ciddi bir sıçrama olduğu sonucuna vardık. Salgın hızla yayılıyor. Bu, ülke için tehlike alarmı demektir. Daha az yolculuk yapılmalı ve sağlık kurallarına daha fazla riayet edilmeli."



