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İran'da Kovid-19 ölümleri 12 bin 635'e yükseldi

Ülkede toplam vaka sayısı 2 bin 397 artışla 255 bin 117 oldu

Yeniakit Publisher
2020-07-11 13:20:00 -
İran'da Kovid-19 ölümleri 12 bin 635'e yükseldi

TAHRAN (AA) - İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 12 bin 635'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısının son 24 saatte 188 artışla 12 bin 635'e çıktığını bildirdi.

Ülkede toplam vaka sayısı da 2 bin 397 artarak 255 bin 117'ye yükseldi.

Hastalardan 3 bin 338'inin durumunun ağır olduğu ülkede, bugüne kadar 217 bin 666 kişinin ise iyileşti.

İran'da bugüne dek 1 milyon 947 bin 114 Kovid-19 testi yapıldı.

Ülkede Huzistan, Doğu Azerbaycan, Rezevi Horasanı, Hürmüzgan ve Kuzey Horasan "kırmızı bölge", Tahran, Elburz, Loristan, Güney Horasan, Kohgiluye-Buyer Ahmed, Zencan, İsfahan, Mazenderan, Gülistan ve İlam ise "riskli bölge" ilan edilmişti.

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