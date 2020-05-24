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Aktüel

İran'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 7 bin 417'ye yükseldi

Son 24 saatte 58 kişi daha yaşamını yitirdi, vaka sayısı 135 bin 701 oldu

Yeniakit Publisher
2020-05-24 13:20:17 -
İran'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 7 bin 417'ye yükseldi

ANKARA (AA) - İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 58 artarak 7 bin 417'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, telefonla devlet televizyonuna bağlanarak yaptığı açıklamada, Kovid-19 sebebiyle ülke genelinde 58 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 2 bin 180 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 7 bin 417'ye yükseldiğini kaydeden Cihanpur, vaka sayısının ise 135 bin 701 olduğunu belirtti.

İran'ın 31 eyaletinin birçoğunda vaka ve can kayıplarının düşüşe geçtiğini ifade eden Cihanpur, "Son 24 saatte 13 eyalette Kovid-19 nedeniyle can kaybı yaşanmadı." diye konuştu.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, son günlerde vaka sayılarında artış yaşanan ülkenin güneybatısındaki Huzistan eyaletinin ise halen yüksek riskli bölge olduğuna dikkati çekti.

Virüse yakalanan hastalardan 2 bin 615'inin durumunun kritik olduğunu söyleyen Cihanpur, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 105 bin 801'e ulaştığını kaydetti.

Cihanpur, ülke genelinde şimdiye kadar 800 bin 519 kişiye Kovid-19 testi yapıldığını sözlerine ekledi.

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