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Dünya

İran'da koronavirüsten sonra bir felaket daha! Bakan kötü haberi duyurdu

Koronavirüsün büyük hasara yol açtığı İran'ı yeni bir felaket bekliyor. Ülkede iki hafta içerisinde çekirge istilasının yaşanacağı belirtilirken yetkililer harekete geçti.

2020-04-21 18:18:00 -
İran'da koronavirüsten sonra bir felaket daha! Bakan kötü haberi duyurdu

İki hafta içerisinde İran'da oldukça büyük bir çekirge istilası yaşanacağı bildiriliyor.

İran Tarım Bakanlığı'ndan bir yetkili, iki hafta içerisinde ülkenin güney eyaletlerinde büyük bir çekirge istilası yaşanmasını beklediklerini ifade etti.

Radio Farda'nın aktardığı habere göre, çöl çekirgeleri ülkeyi Şubat ve Mart aylarında bir kez daha istila etmiş ve tarım alanlarında geniş çaplı maddi kayba sebebiyet vermişti.

Çöl çekirgeleri geçtiğimiz haftalarda da Batı Afrika'da Uganda, Etiyopya ve Kenya'da tarım alanlarını istila etmiş, bu bölgede gıda krizi yaşanabileceği bildirilmişti.

İran bütçe ayırdı

İran halihazırda çekirge istilasına karşı yaklaşık 6 milyon dolarlık bir bütçe ayırdı. Bu bütçeye yaklaşık 6.12 milyon dolar daha ekleme yapılması bekleniyor.

Geçtiğimiz yıl Nisan ayındaki çekirge istilası, 200 bin hektar ekili alanın tamamen yok olmasına sebep olmuştu.

İran tarihinde en büyük çekirge istilası ise 1961 yılında yaşandı. Bu döndemde 2.5 milyon hektarlık tarım alanı zarar görmüştü.

Kaynak: Mepa News

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Yorumlar

harun aktaş

Yinede Müslümana beddua etmek, biz Müslümanlara yakışmaz. Islahları için dua edelim.
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Deli İbo

Ümmeti bölmeye çalışan, ümmete her türlü haksızlığı ve zulmü Suriye'de yapan bu ... Acem .... İran'a Rabbim ceza veriyor. Bu bölücü Şah İsmail'in encikleri hep Acem oyunu oynadılar, bunun cezası illaki olacak Rabbim yarına bırakır, ama yanına bırakmaz.
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