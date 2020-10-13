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Dünya İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 29 bini geçti
Dünya

İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 29 bini geçti

Komşu ülke İran'da ölümcül koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 254 artarak 29 bin 70 oldu.

Yeniakit Publisher
2020-10-13 21:09:00 -
İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 29 bini geçti

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 254 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 4 bin 108 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, virüs kaynaklı toplam can kaybının 29 bin 70'e, vaka sayısının da 508 bin 389'a çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 570'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 411 bin 840'a ulaştığı bilgisini verdi.

Lari, ülkede toplam 4 milyon 369 bin 622 kişiye test yapıldığını kaydetti.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, ülkedeki 31 eyaletten 30'unun "kırmızı" ve "riskli" bölgeler arasında yer aldığını sözlerine ekledi.

Vakaların artması nedeniyle başkent Tahran, Kum, Kazvin ve Elburz eyaletlerinde yeniden kısıtlamalara gidilmişti.

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