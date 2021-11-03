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Dünya İran'da koronavirüs bilançosu açıklandı
Dünya

İran'da koronavirüs bilançosu açıklandı

İran Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 147 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-11-03 17:03:00 -
İran'da koronavirüs bilançosu açıklandı

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 147 artarak 126 bin 763'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 10 bin 363 yeni vaka tespit edildiği, bunlardan 1353'ünün hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

Toplam vaka sayısının 5 milyon 954 bin 962'ye yükseldiği ülkede, 147 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı 126 bin 763'e çıktı.

Ülke genelindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ise 3 bin 789 Kovid-19 hastası tedavi görüyor.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip İran'da 53 milyon 310 bin 456 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 36 milyon 655 bin 543 kişiye ikinci dozu, 102 bin 866 kişiye ise üçüncü dozu yapıldı.

Böylece İran'da aşılama sürecinin başlamasından bu yana toplam 90 milyon 688 bin 65 doz aşı uygulandı.

Risk gruplarına göre ülke genelinde 29 şehir "yüksek riskli" anlamına gelen "kırmızı", 112 şehir "orta riskli" olan "turuncu", 221 şehir "düşük riskli" olarak belirlenen "sarı" ve 86 şehir "risksiz" olarak ifade edilen "mavi" kategoride yer alıyor.

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