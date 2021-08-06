İran'da koronavirüs bilançosu açıklandı

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 458 artarak 93 bin 86'ya yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, salgındaki vaka ve can kayıplarının yanı sıra aşı verileri de paylaşıldı.

Son 24 saatte 34 bin 913 yeni vaka tespit edildiği ve bunlardan 4 bin 381'inin hastanelere yatırıldığı belirtildi.

Vaka sayısının 4 milyon 92 bin 671'e çıktığı ülkede, 458 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 93 bin 86 olduğu ifade edildi.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 6 bin 279'unun yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğü, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 3 milyon 492 bin 467’ye ulaştığı bildirildi.

Ülkede yapılan toplam test sayısı ise bugün itibarıyla 26 milyon 305 bin 528 oldu.

İran'da toplam 14 milyon 736 bin 197 doz aşı yapıldı

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede 11 milyon 765 bin 528 kişiye aşının ilk dozunun, 2 milyon 970 bin 669 kişiye de ikinci dozunun yapıldığı aktarıldı.

Böylece ülkede şu ana kadar 14 milyon 736 bin 197 doz aşı uygulandığı açıklandı.

Ülke genelinde risk durumuna göre 285 şehrin "kırmızı", 110 şehrin "turuncu", 53 şehrin de "sarı" kategoride bulunduğu ve "kırmızı" ile "turuncu "şehirlere araç giriş-çıkışlarının yasak olduğu belirtildi.