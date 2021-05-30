İran'da koronadan ölenlerin sayısı açıklandı

İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vakalar ve can kayıplarının yanı sıra aşı verileri de paylaşıldı. Açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 8 bin 876 yeni vaka tespit edildiği ve bunlardan 1154'ünün hastanelere yatırıldığı belirtildi.

Vaka sayısının 2 milyon 902 bin 94’e çıktığı bilgisi verilen açıklamada, 198 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 79 bin 939 olduğu ifade edildi.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 4 bin 219'unun yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğü, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 2 milyon 441 bin 528’e ulaştığı bildirildi.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısı ise bugün itibarıyla 19 milyon 814 bin 489 oldu.

İran'da toplam 4 milyon 10 bin 53 doz aşı yapıldı

Açıklamada ayrıca ülkede 3 milyon 494 bin 145 kişiye aşının ilk dozunun, 515 bin 908 kişiye ise ikinci dozunun yapıldığı aktarıldı.

Böylece ülkede şu ana kadar 4 milyon 10 bin 53 doz aşı uygulandığı açıklandı.

Öte yandan risk gruplarına göre ülke genelinde 13 şehrin "kırmızı", 214'ünün "turuncu", 221'inin "sarı" olduğu ve "mavi" kategoride şehir kalmadığı aktarılırken, kırmızı ve turuncu kategorideki şehirlere giriş-çıkışların yasak olduğu belirtildi.