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Dünya İran'da koronadan ölenlerin sayısı açıklandı
Dünya

İran'da koronadan ölenlerin sayısı açıklandı

İran'da koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 291 artarak 65 bin 55'e yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-04-13 15:27:00 -
İran'da koronadan ölenlerin sayısı açıklandı

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 24 bin 760 yeni vaka tespit edildiğini ve bunlardan 3 bin 132'sinin hastanelere yatırıldığını açıkladı.

Vaka sayısının 2 milyon 118 bin 212'ye çıktığını aktaran Lari, 291 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının da 65 bin 55 olduğunu belirtti.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 4 bin 481'inin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü aktaran Lari, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 729 bin 293'e ulaştığını ifade etti.

Lari, yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısının bugün itibarıyla 13 milyon 866 bin 887 olduğunu bildirdi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü​​​​​​​ ayrıca, ülke genelinde risk durumuna göre 295 şehrin "kırmızı", 99 şehrin "turuncu", 45 şehrin "sarı" ve 9 şehrin de "mavi" olarak belirlendiğini, "kırmızı" ve "turuncu" şehirlere giriş-çıkışların yasak olduğunu sözlerine ekledi.

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