İran'da koronadan ölenlerin sayısı açıklandı

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 24 bin 760 yeni vaka tespit edildiğini ve bunlardan 3 bin 132'sinin hastanelere yatırıldığını açıkladı.

Vaka sayısının 2 milyon 118 bin 212'ye çıktığını aktaran Lari, 291 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının da 65 bin 55 olduğunu belirtti.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 4 bin 481'inin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü aktaran Lari, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 729 bin 293'e ulaştığını ifade etti.

Lari, yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısının bugün itibarıyla 13 milyon 866 bin 887 olduğunu bildirdi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü​​​​​​​ ayrıca, ülke genelinde risk durumuna göre 295 şehrin "kırmızı", 99 şehrin "turuncu", 45 şehrin "sarı" ve 9 şehrin de "mavi" olarak belirlendiğini, "kırmızı" ve "turuncu" şehirlere giriş-çıkışların yasak olduğunu sözlerine ekledi.