İran’da korona virüsten ölenlerin sayısı 7 bin 417’ye yükseldi

İran’da son 24 saatte korona virüs nedeniyle 58 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu salgında ölenlerin sayısı 7 bin 417’ye, vaka sayısı ise 135 bin 701’e yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, ülkedeki korona virüs vakalarına ilişkin son istatistikleri paylaştı. Son 24 saatte 2 bin 180 kişinin korona virüs testlerinin pozitif çıktığını söyleyen Cihanpur, salgın nedeniyle 58 kişinin de hayatını kaybettiğini ifade etti. Cihanpur, son verilerle birlikte ülkedeki toplam onaylanmış vaka sayısının 135 bin 701’e, ölenlerin sayısının ise 7 bin 417’ye yükseldiğini açıkladı.

Ülkede toplam 105 bin 801 hastanın virüsü yenerek taburcu olduğunu aktaran Cihanpur, 2 bin 615 kişinin ise durumunun ağır olduğunu ve yoğun bakımda tedavi gördüğünü belirtti.