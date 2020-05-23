İran’da korona virüs nedeniyle son 24 saatte 59 ölüm gerçekleşti

İran’da son 24 saatte korona virüs nedeniyle 59 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu salgında ölenlerin sayısı 7 bin 359’a yükseldi.

İran’da korona virüs kaynaklı vaka ve ölü sayılarında artış devam ediyor. Son 24 saatte korona virüs nedeniyle 59 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu salgında ölenlerin sayısının 7 bin 359’a, vaka sayısının ise 133 bin 521’e yükseldiği belirtildi. İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, ülkedeki korona virüs vakalarına ilişkin son istatistikleri paylaştı. Son 24 saatte bin 869 kişinin korona virüs testlerinin pozitif çıktığını söyleyen Cihanpur, salgın nedeniyle 59 kişinin de hayatını kaybettiğini ifade etti. Cihanpur, son verilerle birlikte ülkedeki toplam onaylanmış vaka sayısının 133 bin 521’e, ölenlerin sayısının ise 7 bin 359’a yükseldiğini açıkladı.

Ülkede toplam 104 bin 72 hastanın virüsü yenerek taburcu olduğunu aktaran Cihanpur, 2 bin 633 kişinin ise durumunun ağır olduğunu ve yoğun bakımda tedavi gördüğünü belirtti.

Huzistan eyaletinde durumun hala kırmızı seviyede olduğunu söyleyen Cihanpur, “Son 24 saatte 14 eyalette ölüm görülmezken, 6 eyalette ise sadece 1 ölüm gerçekleşti” dedi.