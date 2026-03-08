  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Dünya İran’da kimyasal tehlike alarmı verildi! Eğer yağmur yağarsa…
İran’da kimyasal tehlike alarmı verildi! Eğer yağmur yağarsa…

ABD-İsrail saldırıları ‘zehirli yağmurun’ önünü açtı ve İran, kimyasal tehlike alarmı durumuna geçti. Yetkililer, patlayan petrol depolarından yayılan kimyasalların yağmur yağması halinde yere inebileceği uyarısında bulundu.

İran, şimdi de kimyasal tehlike riski ile karşı karşıya. ABD ve İsrail'in saldırıları sonrası İran'dan dünyayı tedirgin eden bir uyarı geldi. Yetkililer, patlayan petrol depolarından yayılan kimyasalların yağmurla birlikte yere inebileceği uyarısında bulundu.

Sabah’ın haberine göre, ABD ve İsrail güçleri dün gece saatlerinde İran'da başkent Tahran ile birçok noktaya saldırı düzenledi.

PETROL DEPOLARI VURULDU

Saldırılarda petrol tesislerinin hedef alınmasının ardından Ulusal İran Petrol Ürünleri Dağıtım Şirketi CEO'su Keramat Veyskarami devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, "Dün gece Tahran'da ve Elburz'da dört petrol deposu ve bir petrol ürünleri taşıma merkezi düşman uçakları tarafından saldırıya uğradı" dedi.

Veyskarami, saldırılar nedeniyle 4 personelin öldüğünü söyledi.

Veyskarami ayrıca, saldırının ardından çıkan yangının kontrol altına alındığını, ancak tesislerde hasar meydana geldiğini söyledi.

YAKIT ALIM KOTASI DÜŞÜRÜLDÜ

İran devlet televizyonunun Tahran Valiliğine dayandırdığı habere göre, ABD-İsrail'in Tahran ve Elburz eyaletlerinde petrol depolarına saldırıları Tahran'da yakıt alımında kısıtlamaya yol açtı.

BENZİN İSTASYONLARINDA KUYRUK OLUŞTU

Sabah erken saatlerden itibaren yakıt almak isteyen İranlılar, benzin istasyonları önünde uzun kuyruklar oluşmasına neden oldu.

Petrol depolama alanlarının vurulması sonrası oluşabilecek sıkıntı nedeniyle araçlarına yakıt almak isteyenler, uzun süre beklemek zorunda kaldı.

 

SİYAH TABAKAYLA KAPLANDI

Sabah saatlerinde ayrıca petrol depolama tesislerindeki yangın nedeniyle Tahran semalarını siyah bulutların kapladığı görüldü.

Tahran'daki petrol depolama alanlarındaki yangının ardından kente gökyüzünden kül yağdığı gözlendi. Evlerin ve araçların yüzeyi ise siyah tabakayla kaplandı.

 

İRAN'DA "ZEHİRLİ YAĞMUR" RİSKİ

Öte yandan, İran Kızılayı Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, petrol depolarında meydana gelen patlamaların ardından yağışların zehirli hale gelebileceği konusunda sivilleri uyardı.

İran Kızılayı, kirlenmiş yağmurun ciltte kimyasal yanıklara ve akciğerlerde hasara yol açabileceğini belirtti.

YETKİLİLERDEN "DIŞARI ÇIKMAYIN" UYARISI

Açıklamada, yağmur yağdığı durumlarda vatandaşların dışarı çıkmaması gerektiği vurgulandı. Dışarıda yağmura yakalananların ise beton ya da metal çatılar altında sığınak bulmaları tavsiye edildi.

İran Kızılayı ayrıca, yağmura maruz kalan kişilere derilerini soğuk suyla yıkamalarını ve ıslanan kıyafetlerini hemen değiştirmelerini tavsiye etti.

iran ve öldürülen sünni müslümanlar

Bu soruyu ve başka soruları yapay zekâ ChatGBT'ye sormak. İşte cevapları: Suriye ve İran'ın "bir milyon Sünni öldürdüğü" yönünde
