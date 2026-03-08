  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
“Şerefsizler” çıkışı ortalığı karıştırdı! AK Partili Şamil Tayyar’dan Aliyev’e İran tepkisi Lapa lapa yağacak! Meteoroloji uyardı: 12 ilde kar alarmı Emekli Korgeneral Karakuş’tan İran savaşıyla ilgili dünyayı şoke eden Çin iddiası: 15 gün dayanın, ondan sonra... Ne ABD ne de İsrail: İran'ın en çok füze attığı ülke belli oldu! Dünyaca ünlü Alman gazetesi duyurdu! Bayern Münih Osimhen için kararını verdi Terziden cimri müşterilere gönderme... Bu terzide kefene cep dikiliyor! Aliyev “Şerefsizler” demişti! Azerbaycan’dan İran’a büyük darbe İş hayatından sıkıldı, babasının yolundan gitti! Üniversite mezunu genç kadın uzun yol tır şoförü oldu Üretimde devler liginde yer alıyorlar! Aydın’da “kırmızı altın” mesaisi başladı Hangi ülkenin ne kadar petrolü var? İşte dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkeleri
Dünya
18
Yeniakit Publisher
Ne ABD ne de İsrail: İran'ın en çok füze attığı ülke belli oldu!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Ne ABD ne de İsrail: İran'ın en çok füze attığı ülke belli oldu!

İran'ın ABD ve israil'in saldırılarına karşılık vermek için en fazla füze fırlattığı ülkeler belli oldu.

1
#1
Foto - Ne ABD ne de İsrail: İran'ın en çok füze attığı ülke belli oldu!

İRAN'IN FÜZE VE DRONE FIRLATTIĞI ÜLKE SAYISI ARTIYOR Ortadoğu’da tansiyon her geçen gün yükselirken, ABD ve İsrail ile İran arasında başlayan çatışmalar sekizinci gününe girdi. Özellikle İran’ın son günlerde gerçekleştirdiği yoğun füze saldırıları, hedef alınan ülkeler ve saldırıların kapsamı açısından dikkat çekiyor.

#2
Foto - Ne ABD ne de İsrail: İran'ın en çok füze attığı ülke belli oldu!

EN FAZLA FÜZEYİ HANGİ ÜLKEYE ATTI? Çatışmalar sürerken İran’ın savaş boyunca hangi ülkelere ne kadar füze gönderdiğine ilişkin çarpıcı bir tablo da ortaya çıktı. Askeri kaynaklar ve uluslararası raporlara göre Tahran yönetiminin hem planlı hedeflere yönelik hem de yön değiştirme, savunma sistemleri veya teknik sapmalar nedeniyle farklı ülkelere düşen füzelerinin sayısı ayrı ayrı ortaya çıktı

#3
Foto - Ne ABD ne de İsrail: İran'ın en çok füze attığı ülke belli oldu!

İLK SIRADA NE ABD NE DE İSRAİL VAR Ortaya çıkan listede ise dikkat çeken bir detay bulunuyor. En fazla füzenin yöneldiği ülke ne İsrail ne de ABD oldu. Sıralamanın ilk basamağında bölgedeki başka bir ülke yer alırken, bu durum savaşın coğrafi etkisinin sanılandan daha geniş bir alana yayıldığını ve çatışmanın yalnızca iki taraf arasında kalmadığını gözler önüne seriyor.

#4
Foto - Ne ABD ne de İsrail: İran'ın en çok füze attığı ülke belli oldu!

İŞTE İRAN'IN EN ÇOK FÜZE VE İHA FIRLATTIĞI ÜLKELER!

#5
Foto - Ne ABD ne de İsrail: İran'ın en çok füze attığı ülke belli oldu!

13) TÜRKİYE 1 Füze

#6
Foto - Ne ABD ne de İsrail: İran'ın en çok füze attığı ülke belli oldu!

12) SURİYE 1 Füze

#7
Foto - Ne ABD ne de İsrail: İran'ın en çok füze attığı ülke belli oldu!

11) AZERBAYCAN 2 Drone

#8
Foto - Ne ABD ne de İsrail: İran'ın en çok füze attığı ülke belli oldu!

10) GKRY 2 Füze + 1 Drone

#9
Foto - Ne ABD ne de İsrail: İran'ın en çok füze attığı ülke belli oldu!

9) UMMAN 8 Drone

#10
Foto - Ne ABD ne de İsrail: İran'ın en çok füze attığı ülke belli oldu!

8) IRAK 12 Drone (Füze sayısı bilinmiyor)

#11
Foto - Ne ABD ne de İsrail: İran'ın en çok füze attığı ülke belli oldu!

7) SUUDİ ARABİSTAN 5 Füze + 28 Drone

#12
Foto - Ne ABD ne de İsrail: İran'ın en çok füze attığı ülke belli oldu!

6) ÜRDÜN 30 Füze + 60 Drone

#13
Foto - Ne ABD ne de İsrail: İran'ın en çok füze attığı ülke belli oldu!

5) KATAR 108 Füze + 49 Drone

#14
Foto - Ne ABD ne de İsrail: İran'ın en çok füze attığı ülke belli oldu!

4) BAHREYN 74 Füze + 95 Drone

#15
Foto - Ne ABD ne de İsrail: İran'ın en çok füze attığı ülke belli oldu!

3) İsrail 205 füze + 100 Drone

#16
Foto - Ne ABD ne de İsrail: İran'ın en çok füze attığı ülke belli oldu!

2) KUVEYT 178 füze + 384 drone (3 f-35 düşürüldü)

#17
Foto - Ne ABD ne de İsrail: İran'ın en çok füze attığı ülke belli oldu!

1) BAE 197 Füze + 941 Drone/ derleyen: internethaber

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İran'dan İsrail'in şahdamarına saldırı
Dünya

İran'dan İsrail'in şahdamarına saldırı

İran, terör devleti İsrail'in Tahran'da rafineriye saldırmasına karşılık Hayfa'daki rafineriyi hedef aldığını dünyaya duyurdu. ..
Bakan Fidan İsrail'in kalleş planını açıkladı
Gündem

Bakan Fidan İsrail'in kalleş planını açıkladı

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Toplantısı'na ev sahipliği yapan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan açıklamalarda bulundu. "Hassas süre..
Bu kez İran değil! İsrail'i İHA'larla vurdular
Dünya

Bu kez İran değil! İsrail'i İHA'larla vurdular

Yanına haydut ABD'yi alarak İran'a saldıran terörist İsrail, Hizbullah tarafından füze ve İHA’larla vuruldu.
Eski İsrail askeri kadın İstanbul’da özel güvenlik alanı ilan ediyor! Klodya Medina Halfon devletten güçlü mü?
Gündem

Eski İsrail askeri kadın İstanbul’da özel güvenlik alanı ilan ediyor! Klodya Medina Halfon devletten güçlü mü?

Siyonist İsrail ordusunda IDF askerlik yapmış ve şu anda Türkiye’de olan çifte vatandaş Klodya Medina Halfon’un “özel koruma kalkanımız var”..
Hizbullah’tan işgalciye ağır darbe: İsrail askerleri pusuya düşürüldü!
Gündem

Hizbullah’tan işgalciye ağır darbe: İsrail askerleri pusuya düşürüldü!

Lübnan’ın güneyinde karadan sızma girişiminde bulunan İsrail güçleri, Hizbullah direnişiyle sarsıldı. Lübnan’ın Baalbek bölgesine sızmaya ça..
1 Nisan’a kadar ceza yok! İçişleri Bakanlığı’ndan APP plaka kararı
Gündem

1 Nisan’a kadar ceza yok! İçişleri Bakanlığı’ndan APP plaka kararı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin talimatları doğrultusunda, standart dışı plaka denetimleri 1 Nisan’a kadar sadece rehberlik amacıyla yapı..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23