Ne ABD ne de İsrail: İran'ın en çok füze attığı ülke belli oldu!
İran'ın ABD ve israil'in saldırılarına karşılık vermek için en fazla füze fırlattığı ülkeler belli oldu.
İRAN'IN FÜZE VE DRONE FIRLATTIĞI ÜLKE SAYISI ARTIYOR Ortadoğu’da tansiyon her geçen gün yükselirken, ABD ve İsrail ile İran arasında başlayan çatışmalar sekizinci gününe girdi. Özellikle İran’ın son günlerde gerçekleştirdiği yoğun füze saldırıları, hedef alınan ülkeler ve saldırıların kapsamı açısından dikkat çekiyor.
EN FAZLA FÜZEYİ HANGİ ÜLKEYE ATTI? Çatışmalar sürerken İran’ın savaş boyunca hangi ülkelere ne kadar füze gönderdiğine ilişkin çarpıcı bir tablo da ortaya çıktı. Askeri kaynaklar ve uluslararası raporlara göre Tahran yönetiminin hem planlı hedeflere yönelik hem de yön değiştirme, savunma sistemleri veya teknik sapmalar nedeniyle farklı ülkelere düşen füzelerinin sayısı ayrı ayrı ortaya çıktı
İLK SIRADA NE ABD NE DE İSRAİL VAR Ortaya çıkan listede ise dikkat çeken bir detay bulunuyor. En fazla füzenin yöneldiği ülke ne İsrail ne de ABD oldu. Sıralamanın ilk basamağında bölgedeki başka bir ülke yer alırken, bu durum savaşın coğrafi etkisinin sanılandan daha geniş bir alana yayıldığını ve çatışmanın yalnızca iki taraf arasında kalmadığını gözler önüne seriyor.
İŞTE İRAN'IN EN ÇOK FÜZE VE İHA FIRLATTIĞI ÜLKELER!
13) TÜRKİYE 1 Füze
12) SURİYE 1 Füze
11) AZERBAYCAN 2 Drone
10) GKRY 2 Füze + 1 Drone
9) UMMAN 8 Drone
8) IRAK 12 Drone (Füze sayısı bilinmiyor)
7) SUUDİ ARABİSTAN 5 Füze + 28 Drone
6) ÜRDÜN 30 Füze + 60 Drone
5) KATAR 108 Füze + 49 Drone
4) BAHREYN 74 Füze + 95 Drone
3) İsrail 205 füze + 100 Drone
2) KUVEYT 178 füze + 384 drone (3 f-35 düşürüldü)
1) BAE 197 Füze + 941 Drone/ derleyen: internethaber
