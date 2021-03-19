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Dünya İran'da kadın cumhurbaşkanı adayı
Dünya

İran'da kadın cumhurbaşkanı adayı

İranlı reformist siyasetçi ve kadın hakları aktivisti Faize Haşimi,18 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sembolik olarak aday olacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-03-19 12:28:00 -
İran'da kadın cumhurbaşkanı adayı

İran siyasetinin en güçlü figürlerinden eski Cumhurbaşkanı Ali Ekber Haşimi Rafsancani'nin kızı olan reformist siyasetçi Haşimi, Mostaghel gazetesine verdiği demeçte, kadınların İran'daki sorunları ve cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Mevcut şartlarda bir kadın olarak özgürce siyaset yapmasının imkansız olduğunu belirten eski milletvekili Haşimi, adaylığının muhafazakarların hakimiyetindeki Anayasayı Koruyucular Konseyinde (Nigehban) reddedileceğinden emin olduğunu dile getirdi.

Haşimi, yaptığı eleştirilerin ülkedeki siyasi tarafları rahatsız ettiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Üniversitede 100 öğrenciye ders vermeme dahi tahammül etmediler. Durumumun, Anayasayı Koruyucular Konseyinde ve bir cumhurbaşkanı adayı olarak ne olacağı çok açık. Ama kadınların seçimlerde aday olabilmesine inandığım için gerekirse bu işi sembolik olarak yapacağım."

Faize Haşimi, ülke siyasetinde kadınlara yönelik tutum nedeniyle seçim çalışmaları yapmasının mümkün olmadığını kaydetti.

İran siyasetinde kadınların sorunlarının "güvenlik meselesi" olarak ele alındığını dile getiren Haşimi, kadınlarla ilgili en basit konuların dahi krize dönüştürüldüğünü kaydetti.

"Seçimlere katılım yüksek olmayacaktır"

Faize Haşimi, son zamanlarda İranlı siyasi taraflara yönelik eleştirileri ile ön plana çıkıyor. Haşimi, reformistlere yakınlığıyla bilinen Şark gazetesine 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, "Halihazırda muhafazakarların baskıcı ve dar görüşlü devlet yönetimi, reformistlerin ise pratik ve kimliksiz yapıları nedeniyle gelecek seçimlere katılım yüksek olmayacaktır." değerlendirmesinde bulunmuştu.

İran'da cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği gibi seçimlere katılmak isteyenler, 12 kişiden oluşan Anayasayı Koruyucular Konseyinin onay vermesinin ardından aday olabiliyor.

Anayasayı Koruyucular Konseyi Sözcüsü Abbas Ali Kedhüdayi, 10 Ekim 2020'de yaptığı açıklamada, yasalarda kadınların cumhurbaşkanlığına adaylığı konusunda bir engelin olmadığını belirtmişti.

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