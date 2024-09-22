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Dünya İran’da İsrail ajanlarına büyük darbe
Dünya

İran’da İsrail ajanlarına büyük darbe

Yeniakit Publisher
2024-09-22 21:05:00 -
İran’da İsrail ajanlarına büyük darbe

İran, İsrail adına ülkede güvenliği hedef alan eylemler planlayan 12 kişinin yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu.

Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İsrail adına ülkede güvenlik karşıtı eylemler planlayan bir gruba istihbarat birimleri tarafından operasyonlar düzenlendiği belirtildi.

YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDILAR

Operasyonlar kapsamında 6 eyalette İsrail adına çalışan 12 kişinin yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi. Söz konusu şahısların para karşılığında İsrail adına çalıştıkları bilgisi verildi.

 

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