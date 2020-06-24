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Dünya

İran'da işçi protestolarına ilişkin 42 işçiye hapis cezası

İran'ın Merkezi eyaletine bağlı Arak kentinde maaşları ödenmediği gerekçesiyle Ekim 2019'da gösteriler düzenleyen işçilerin yargılandığı davada 42 işçi birer yıl hapse mahkum edildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-24 17:34:00 -
İran'da işçi protestolarına ilişkin 42 işçiye hapis cezası

İranlı İşçiler Haber Ajansı'nın haberine göre, geçen yıl Arak kentindeki Azerab şirketi işçilerinin düzenlediği protestolarla ilgili davada mahkeme 42 işçiyi birer yıl hapis ve 74 kırbaç cezasına çarptırdı.

Mahkeme ayrıca söz konusu 42 işçiye bir ay boyunca günde 3 saat kamu hizmetinde çalışma cezası verdi. İşçilerin, mahkemenin kararına itiraz edebileceği belirtildi. Arak eyaletinde inşaat ve enerji sektöründe faaliyet gösteren Azerab şirketinin işçileri, şirketin özelleştirilmesini ve aylardır maaşlarının ödenmemesini gerekçe göstererek Ekim 2019'da Arak Sanayi Bölgesi'nde günlerce süren gösteriler düzenlemişti.

Gösteriler sırasında demir yolu geçişlerini kapatan işçilere güvenlik güçleri müdahalede bulunmuş ve işçilerden bazıları gözaltına alınmıştı.

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