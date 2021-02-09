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Dünya İran'da ilk aşı bakın kime yapıldı
Dünya

İran'da ilk aşı bakın kime yapıldı

İran'da ilk koronavirüs aşısı, Sağlık Bakanı Said Nemeki'nin oğlu Parsa Nemeki'ye yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-02-09 19:31:00 -
İran'da ilk aşı bakın kime yapıldı

İran'da ilk koronavirüs aşısı, Sağlık Bakanı Said Nemeki'nin oğlu Parsa Nemeki'ye yapıldı.

İran, Rusya'dan aldığı ve 4 Şubat'ta Tahran'a ulaşan Sputnik V aşısını bugün ülke genelindeki 635 hastanede sağlık çalışanlarına uygulamaya başladı.

İlk aşı teşvik amacıyla oğul Nemeki'ye vuruldu ve ardından sağlık çalışanlarına yönelik kapsamlı aşılama başladı.

Sağlık Bakanı Nemeki, ilk önce oğlunun aşılanmasına dair şunları söyledi:

"Oğlum, 'Kanımız ülkenin diğer çocuklarınkinden daha değerli değil' dedi. Sözünü yerine getirmek için burada."

 

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