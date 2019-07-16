0553 313 94 23

İran'da iki ayrı trafik kazası: 18 ölü, 8 yaralı

İran'ın İsfahan ve Sistan-Beluçistan eyaletlerinde meydana gelen trafik kazalarında 18 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı.

16 Temmuz 2019 Salı 12:15
İran'da iki ayrı trafik kazası: 18 ölü, 8 yaralı

İran devlet televizyonunun haberine göre, ilk kaza İsfahan eyaletine bağlı Buyin ile Miyandeşt ilçeleri arasındaki kara yolunda meydana geldi.

İçinde 19 kişi bulunan bir minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. 

Yaralıların çevredeki hastanelerde tedavi altına alındığı aktarıldı. 

Kaçak akaryakıt taşıyan araç ile yolcu otobüsü çarpıştı

Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı İranşehir ilçesinde ise kaçak akaryakıt taşıdığı tespit edilen bir araç ile yolcu otobüsü çarpıştı. 

Çarpışmanın ardından otobüsün tamamen yandığı kazada, 7 kişi hayatını kaybetti. 

Her iki kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi. 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 12:15
  1. İran Devlet Televizyonu
  2. İsfahan eyaletine bağlı Buyin ilçesi
  3. İsfahan eyaletine bağlı Miyandeşt ilçesi
  4. İran'ın İsfahan ve Sistan-Beluçistan eyaletleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çaycuma’da eski köy geleneğini sürdürüyor
    1. Çaycuma’da eski köy geleneğini..
    2. Havuza ’Atlantis’ damgası!
    3. Para atletler 15 Temmuz şehitlerini andı
    4. Doğa yürüyüşünde sürpriz evlenme..
    5. 16 yaşındaki çocuk, kazayla annesini..
    6. İzmir Torbalı Ayrancılar TOKİ kura..
    7. Nakliyeye belediye eli değdi
    8. S 400 füzesine benzettiği maketi..
    9. 15 Temmuz’un sene-i devriyesinde
    10. Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Akbulut..
    11. Askeri bando çaldı, vatandaşlar..
    12. Hakim-savcı ve yargı çalışanlarından..
    13. Sönmezalp Kültürpark’ta anıldı
    14. 10 ilde operasyon! Aralarında iş..
    15. Kastamonu Belediyespor sezonu açtı
    16. Nepal'de sel ve toprak kaymaları: 78 ölü
    17. Ünlü oyuncu ifade verdi
    18. Antalya'da fuhuş operasyonu
    19. Herkes gitti bir tek onlar kaldı
    20. Hint keneviri yetiştiren adam..
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması: Bugün parti, siyaset...
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması: Bugün parti, siyaset...
    İmamoğlu’nun kozmik oda şaibesi sürüyor
    İmamoğlu’nun kozmik oda şaibesi sürüyor
    Ahmet Davutoğlu: Bu acı tecrübeyi tekrar yaşatmak isteyenler bilsinler ki...
    Ahmet Davutoğlu: Bu acı tecrübeyi tekrar yaşatmak isteyenler bilsinler ki...
    CHP'li vekil 15 Temmuz oturumunda Erdoğan'a saldırdı! Bostancı'dan muhteşem cevap
    CHP'li vekil 15 Temmuz oturumunda Erdoğan'a saldırdı! Bostancı'dan muhteşem cevap
    Bütün ülke şokta! Havalimanının hangarında füze bulundu
    Bütün ülke şokta! Havalimanının hangarında füze bulundu

    Günün Karikatürü

    15 Temmuz 2019
    İspanya'dan Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Arkası gelebilir, iki kez düşünülmeli
    İspanya'dan Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Arkası gelebilir, iki kez düşünülmeli
    CHP'li vekil Erdoğan'a kin kustu! Meclis'i karıştıran sözler
    CHP'li vekil Erdoğan'a kin kustu! Meclis'i karıştıran sözler