İran'da iki ayrı trafik kazası: 18 ölü, 8 yaralı
İran'ın İsfahan ve Sistan-Beluçistan eyaletlerinde meydana gelen trafik kazalarında 18 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı.16 Temmuz 2019 Salı 12:15
İran devlet televizyonunun haberine göre, ilk kaza İsfahan eyaletine bağlı Buyin ile Miyandeşt ilçeleri arasındaki kara yolunda meydana geldi.
İçinde 19 kişi bulunan bir minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.
Yaralıların çevredeki hastanelerde tedavi altına alındığı aktarıldı.
Kaçak akaryakıt taşıyan araç ile yolcu otobüsü çarpıştı
Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı İranşehir ilçesinde ise kaçak akaryakıt taşıdığı tespit edilen bir araç ile yolcu otobüsü çarpıştı.
Çarpışmanın ardından otobüsün tamamen yandığı kazada, 7 kişi hayatını kaybetti.
Her iki kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.
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