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İran'da hükümet devlet televizyonunu hedef aldı

İran hükümeti, devlet televizyonunu hükümet aleyhine"yalan ve iftira" içeren yayınlar yapmakla suçladı.

30 Ekim 2018 Salı 15:01
İran'da hükümet devlet televizyonunu hedef aldı

İran Hükümet Enformasyon Konseyi Sekreterliği'nden yapılan ve hükümetin internetteki resmi sitesinde yayımlanan yazılı açıklamada, yaptığı yayınlar nedeniyle İran Devlet Radyo Televizyon Kurumu'na (IRIB) birtakım eleştiriler yöneltildi.

Açıklamada, "Tahripkâr yayınlar, her gelişmede bir bahaneyle ya da bahane icat edilerek sürdürülmektedir. Cehalete ve tahribe dayalı bu yalan ve iftiralarla hükümet hedef alınmaktadır." denildi.

"Ekranlar hükümet karşıtı kindar siyasetçilerin hizmetine verildi"

"Devlet televizyonundaki tahripkâr programlara ilişkin" başlığıyla yayımlanan açıklamada, IRIB'in hükümetin Erbain törenleri ziyaretçilerine yönelik hizmetlerini yok sayan ve inkâr eden tahripkâr, yıpratıcı programlara yer verdiği ve bunları tekrar tekrar yayınladığı belirtildi.

Erbain atmosferinde devlet televizyonunun dini-manevi programlar yapmak ve uzmanları konuşturmak yerine, "ekranları hükümet karşıtı kindar siyasetçilerin hizmetine verildiği" savunulan açıklamada, "Hükümete muhalefet etmekle meşhur bu siyasetçiler de haksız polemiklerle yapılan hizmetleri yok sayıyor ve hükümetin hiçbir çalışma yapmadığını iddia ediyor." ifadeleri kullanıldı.

"Yalan ve iftiralarla hükümet hedef alınmaktadır"

Hükümet açıklamasında ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"Devlet televizyonundaki bu hâkim yaklaşım; milli çıkarlarımıza aykırı olarak hükümetin çalışmalarını yok saymayı, yürütme organını yıpratmayı ve hükümeti toplumda başarısız göstermeyi hedeflemektedir. Bu yaklaşım gelinen aşamada kalıcı bir stratejiye dönüşmüştür. Bu tahripkâr yayınlar, her gelişmede bir bahaneyle ya da bahane icat edilerek sürdürülmektedir. Cehalete ve tahribe dayalı bu yalan ve iftiralarla hükümet hedef alınmaktadır."

Erbain törenleri için hazırlıkların aylar öncesinden başlandığına vurgu yapılan açıklamada, IRIB yöneticilerinin hükümetin neler yaptığını "çok iyi bildiğine" işaret edilerek, "Ulusal medyanın, bazı siyasi ve şahsi hesapların görüldüğü bir zemine dönüşmesine izin verilmemelidir." denildi.

İran'daki tüm televizyon ve radyo yayıncılığını tekelinde bulunduran Devlet Radyo Televizyon Kurumu'nun (IRIB) başkanı, anayasaya göre ülke lideri Ali Hamaney tarafından atanıyor. İran'da özel radyo ve televizyon kanalı ise bulunmuyor.

Haber Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 15:01
  1. İran
  2. İran Devlet Televizyonu
  3. İran Devlet Radyo Televizyon Kurumu
  4. Eleştiri
  5. suçlama
  6. Ali Hamaney

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