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İran'da hapse mahkum edilmişti! Kimliği belli oldu

İran'da 10 yıl hapse mahkum edilen Avustralya-İngiltere vatandaşı akademisyenin Melbourne Üniversitesinde Orta Doğu üzerine çalışmalar yapan Kylie Moore-Gilbert olduğu belirtildi.

14 Eylül 2019 Cumartesi 17:15
İran'da hapse mahkum edilmişti! Kimliği belli oldu

Avustralya yayın kuruluşu ABC News'e göre,  Avustralya hükümeti, yaklaşık bir yıl bilinmeyen bir nedenle İran'da tutuklanan ve daha sonra 10 yıl hapis cezası alan kadın akademisyenin Melbourne Üniversitesinde Orta Doğu üzerine çalışmalar yapan Moore Gilbert olduğunu belirtti. 

Melbourne Üniversitesinden yapılan açıklamada ise Moore Gilbert'in ailesi ve Avustralya hükümeti ile yakın temasta olunduğu ancak konunun hassasiyeti nedeniyle şu anda daha fazla bilgi verilemeyeceği ifade edildi. 

Tutuklu akademisyenin ailesinden yapılan açıklamada ise hükümet ve üniversitenin gösterdiği çabalara teşekkür edilerek, "Kylie'nin güvenle dönüşünü sağlamanın en iyi yolunun diplomasi olduğuna inanıyoruz. Daha fazla yorum yapmayacağız ve şu anda ailemizin ve arkadaşlarımızın mahremiyetine saygı duyulmasını istiyoruz." denildi.

İngiliz medyası, Avustralya-İngiltere çifte vatandaşlığına sahip iki kadın ve Avustralyalı bir erkeğin farklı zamanlarda İran'da tutuklanarak başkent Tahran'daki Evin Cezaevi'nde tutulduğunu duyurmuştu.

Bunun ardından Avustralya hükümeti haberi teyit etmiş ancak tutuklu vatandaşların isimlerini açıklamamıştı. 

Tutuklu iki kişinin seyahat blog yazarı ve sosyal medya fenomeni Mark Firkin ve Jolie King çifti olduğu bilgisi daha sonra medyada yer almıştı. Bununla birlikte akademisyenin kimliği açıklanmamıştı. 

Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne, önceki gün Senato'da yaptığı açıklamada, tutuklu 3 Avustralya vatandaşıyla ilgili konuyu İranlı mevkidaşı Muhammed Cevad Zarif ile "birçok kez" görüştüğünü belirterek, "Avustralya hükümeti, gözaltına alındıkları andan itibaren vatandaşlarının serbest bırakılması için İran hükümetine baskı yapıyor." ifadelerini kullanmıştı.

Söz konusu kişilerin tutuklanma nedenleri açıklanmadı.

Melbourne Üniversitesindeki biyografisine göre, Kylie Moore-Gilbert, 2013'te İngiltere'nin Cambridge Üniversitesinden mezun olduktan sonra akademisyen olarak başladığı Melbourne Üniversitesinde başta Körfez'deki Arap ülkeleri olmak üzere Orta Doğu üzerine çalışmalar yapıyordu. 

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 17:15
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