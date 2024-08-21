  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Harcanan para 44 milyon euro! Sonuç= Koca bir sıfır! Devler Ligi'nde yine yok...

Türkiye'nin Irak hamlesi PKK'yı çıldırttı: Bu bizi satmaktır!

Türkiye'den ardı ardına müthiş hamleler! Tüm dünya şaşkın

Ankara ve İstanbul'a peş peşe uyarı

Wilma Elles'in yeni ismi şaşırttı

Bir Filistinliyi öldürmüşlerdi! Katillerin kaçışı an be an kamerada

Seçimden sonra arkalarına bakmadan tüymüşlerdi! Mehmet Metiner, AK Parti'nin içindeki "Truva Atları"nı tek tek ifşa etti! Resmen şok olacaksınız

PKK’lı kundakçı Ahmet Kumak’ın planı deşifre oldu! İlk hedefi orasıymış!

Özgür’den yeni darbe! CHP’de Kemal'in izleri siliniyor

Fetö’nün parlatıp gündeme taşıdığı Özgür Özel’in Fetö ile tarihsel husumeti varmış! Acaba gerçekten de böyle mi? Açıklıyoruz…
Dünya İran'da facia: 28 Pakistanlı öldü!
Dünya

İran'da facia: 28 Pakistanlı öldü!

Yeniakit Publisher
2024-08-21 16:38:29 - 2024-08-21 16:38:29

Irak'taki Erbain törenlerine katılmak için yola çıkan Pakistanlıların bulunduğu otobüsün İran'da devrilmesi sonucu 28 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı.

Pakistan'dan Irak'ın Kerbela kentindeki Erbain törenlerine katılmak üzere yola çıkan Pakistanlıları taşıyan otobüs, akşam saatlerinde İran’ın Yezd eyaletindeki Dehşir-Taft kontrol noktası yakınında devrilerek alev aldı. Bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polisten yapılan açıklamada, 11'i kadın, 17'si erkek olmak üzere 28 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İlk incelemelere göre kazanın otobüsün fren sistemindeki teknik bir arızadan kaynaklandığı aktarıldı. Erbain töreninde Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ile beraberindeki 72 kişinin Kerbela'da şehit edilişinin 40. günü anılıyor. Geçtiğimiz yıl Kerbela'daki anma törenlerine yaklaşık 22 milyon kişi katılmıştı.

Feci kazada hayatını kaybeden 4 kişi toprağa verildi
Feci kazada hayatını kaybeden 4 kişi toprağa verildi

Yerel

Feci kazada hayatını kaybeden 4 kişi toprağa verildi

E-5’i kilitleyen kaza kamerada
E-5’i kilitleyen kaza kamerada

Yerel
ÖNE ÇIKAN VİDEO

E-5’i kilitleyen kaza kamerada

Sarıyer TEM Otoyolu'nda kaza
Sarıyer TEM Otoyolu'nda kaza

Yerel

Sarıyer TEM Otoyolu'nda kaza

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23