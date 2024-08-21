İran'da facia: 28 Pakistanlı öldü!

Pakistan'dan Irak'ın Kerbela kentindeki Erbain törenlerine katılmak üzere yola çıkan Pakistanlıları taşıyan otobüs, akşam saatlerinde İran’ın Yezd eyaletindeki Dehşir-Taft kontrol noktası yakınında devrilerek alev aldı. Bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polisten yapılan açıklamada, 11'i kadın, 17'si erkek olmak üzere 28 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İlk incelemelere göre kazanın otobüsün fren sistemindeki teknik bir arızadan kaynaklandığı aktarıldı. Erbain töreninde Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ile beraberindeki 72 kişinin Kerbela'da şehit edilişinin 40. günü anılıyor. Geçtiğimiz yıl Kerbela'daki anma törenlerine yaklaşık 22 milyon kişi katılmıştı.