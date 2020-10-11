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Aktüel İran'da eğitim uçağı düştü: 1 yaralı
Aktüel

İran'da eğitim uçağı düştü: 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-10-11 11:10:24 -
İran'da eğitim uçağı düştü: 1 yaralı

ANKARA (AA) - İran'ın Çahar Mahal-Bahtiyari eyaletinde tek kişilik bir eğitim uçağının düşmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı'nın haberine göre, Çahar Mahal-Bahtiyari eyaletinde yer alan Şehrekord ilçesi yakınlarında tek kişilik bir eğitim uçağı şehirdeki havaalanı yakınlarında düştü.

Kazanın nedeni açıklanmazken, pilotun yaralı kurtulduğu ve en yakın hastaneye sevk edildiği açıklandı.

Elburz eyaletinde yer alan Nazarabad ilçesinde de 25 Eylül'de bir eğitim uçağı düşmüş, 2 kişi yaralanmıştı.





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