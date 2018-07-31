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İran'da döviz krizi: 1 Amerika doları 100 bin riyali geçti

Amerika'nın 6 Ağustos’ta yaptırım başlatacağı İran, finansal olarak zora girdi.

31 Temmuz 2018 Salı 09:34
İran'da döviz krizi: 1 Amerika doları 100 bin riyali geçti

ABD’nin İran’a yönelik yeni yaptırım söylentileri Riyal’i vurdu. Ülkenin para birimine yönelik satışların arttığı gözlenirken, uzmanlara göre ABD ülkeyi finansal açıdan da vurmak için elinden geleni yapıyor.

Bu amaçla da Riyal’i istikrarsızlaştıracak her türlü açıklamayı yapılıyor.

TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEĞİ

Pazar günü 1 ABD Doları’nın değeri 100 bin Riyal seviyesini aştı. Resmi olmayan Dolar/Riyal kuru 102 bin seviyesini aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Bir günlük değer kaybı yüzde 12,5 oldu.

Piyasalarda dalgalanmayı önlemek isteyen, Tahran yönetimi Nisan ayında kuru 42 bin seviyesinde sabitleyerek karaborsada döviz işlemi yapanlara yönelik sert tedbirler alınacağını açıklamıştı.

'ÖLÜM SARMALINA GİRDİ'

Ancak ülkede ABD Doları talebinin devam etmesiyle birlikte resmi olmayan kurda tırmanış devam etti. Bunun yanında Batılı piyasa uzmanlarından ateşe körükle giden açıklamalar gecikmedi. Hopkins Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Steve Hanke’ye, “Riyal, klasik bir ölüm sarmalına girdi” benzetmesi yaptı.

KURU SABİTLEDİ

İran’da riyalin dolar karşısında değer kaybetmesinin önlenememesi üzerine dolar kuru 42 bin riyale sabitlenmişti. Böylece öne çıkan kara borsa değer kaybının daha da hızlanmasına neden oldu.

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2018 Salı 09:34
  1. İRAN
  2. DOLAR
  3. ABD
  4. YAPTIRIM
  5. DÖVİZ
  6. RİYAL

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