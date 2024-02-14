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Dünya İran'da doğal gaz boru hattı patladı
Dünya

İran'da doğal gaz boru hattı patladı

Yeniakit Publisher
2024-02-14 04:00:00 -
İran'da doğal gaz boru hattı patladı

İran'ın Çaharmahal-Bahtiyari eyaletine bağlı Burucin ilçesindeki doğal gaz ana dağıtım boru hattında şiddetli patlama oldu.

Burucin Kaymakamı Fettah Keremi, İran devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, Helvai bölgesindeki doğal gaz ana dağıtım hattında yangın ve patlama meydana geldiğini, Burucin-Lordigan-Huzistan boru hattı vanalarının kapatıldığını belirtti.

Bölgeye arama kurtarma ekiplerinin intikal ettiğini dile getiren İranlı yetkili, boruda kalan gazın bitimine kadar yangının sürebileceğini ifade etti.

Öte yandan Burucin İtfaiye Müdürü İsmail Yezdani, Helvai ve Buldaci kara yoluna yakın bir bölgede meydana gelen patlamada kendilerine şu ana kadar ölü ve yaralı olduğuna dair bir bilgi ulaşmadığını söyledi.

Kilometrelerce mesafeden duyulan şiddetli patlamanın nedenine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

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