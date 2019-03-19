İran'da dev gemi battı! İran'da bir limanda Komor Adaları bandıralı bir yük gemisi tahliye işlemi yapılırken halatının boşalması sonucu yan yatarak battı.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Hürmüzgan eyaletindeki Şehid Recai Limanı'nda kimyasal madde taşıyan 153 konteyner yüklü 90 metre uzunluğundaki yük gemisi, konteynerlerin limana indirildiği sırada yan yattı. Konteynerler denize düşerken kısa süreli yaşanan panik sırasında denize atlayan gemi mürettebatından bir kişinin yaralandığı belirtildi. Geminin büyük bir kısmının kısa sürede battığı ifade edildi. İran Denizcilik ve Liman İşletmeleri Müdür Yardımcısı Hadi Hakşinas, "Gemi personeli ile vinç operatörü arasındaki koordinasyonsuzluk nedeniyle gemi yan yatarak battı. Denize düşen konteynerlerin çıkarılması için çalışma başlatıldı." dedi. Hakşinas, Komor Adaları bayraklı yük gemisinin 14 kişilik mürettebatının tamamının Hindistan vatandaşı olduğunu aktardı.

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