İran'da deprem! Ruhani'nin kardeşi ifade verdi İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin kardeşi Hüseyin Feridun, yolsuzluk suçlaması nedeniyle ifade verdi.

İran'da sistemin yolsuzluğundan sık sık şikayet eden Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin kardeşi Hüseyin Feridun, 'yolsuzluk' suçlamasıyla yargıç karşısına çıktı. İran resmi ajansı IRNA'ya göre, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin bir dönem danışmanlığını yapan kardeşi Hüseyin Feridun'la birlikte 4 kişi yolsuzluk davası kapsamında mahkemede ifade verdi. Feridun, Temmuz 2017'de bir yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmış daha sonra kefaletle serbest bırakılmıştı. "Suçlamalar siyasi" 1989-97 yılları arasında İran'ın Kuala Lumpur Büyükelçisi olarak görev yapmış eski bir diplomat olan Feridun, Ruhani'ye muhalif kesimler tarafından 'yolsuzluk, rüşvet ve haksız şekilde bir bankaya genel müdür atanmasına müdahil olmakla' suçlanıyor. Suçlamalar, özellikle 2017'deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce Ruhani'nin rakipleri tarafından sıkça gündeme getirilmişti. Ruhani'ye yakın kesimlerse Feridun'a yönelik suçlamaların 'siyasi' olduğunu savunuyor. Hasan Ruhani, 1979 İran İslam Devrimi'nden önce 'Feridun' olan soyadını din adamı anlamına gelen 'Ruhani' olarak değiştirmişti.

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