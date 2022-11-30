İran'da deprem
İran’ın Kung şehrinde bir deprem meydana geldi.
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi’nden yapılan açıklamada, İran’ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Kung şehrinde 5.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi.
Ev ve kira fiyatları uçtu! O şehirde 'Yabancıya konut satışı yasaklansın' diye imza kampanyası başlatıldı
İran’ın Kung şehrinde bir deprem meydana geldi.
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi’nden yapılan açıklamada, İran’ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Kung şehrinde 5.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23