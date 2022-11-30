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Dünya İran'da deprem
Dünya

İran'da deprem

İran’ın Kung şehrinde bir deprem meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2022-11-30 19:03:00 -
İran'da deprem

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi’nden yapılan açıklamada, İran’ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Kung şehrinde 5.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi.

 

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