İran'da çatışma: 1 ölü Irak sınırındaki Serdeşt kentinde silahlı gruplarla çıkan çatışmada 1 devrim muhafızı hayatını kaybetti

TAHRAN (AA) - İran'ın Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Serdeşt kentinde çıkan çatışmada 1 devrim muhafızı öldü. İran devlet televizyonunun haberine göre, dün gece Irak sınırındaki Serdeşt kentinde Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı birlikler ile silahlı gruplar arasında çatışma çıktı. Çatışmada 1 devrim muhafızının hayatını kaybettiği belirtildi. Haberde başka ayrıntı paylaşılmadı.





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