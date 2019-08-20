İran'da çatışma: 1 ölü
Irak sınırındaki Serdeşt kentinde silahlı gruplarla çıkan çatışmada 1 devrim muhafızı hayatını kaybetti20 Ağustos 2019 Salı 18:14
TAHRAN (AA) - İran'ın Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Serdeşt kentinde çıkan çatışmada 1 devrim muhafızı öldü.
İran devlet televizyonunun haberine göre, dün gece Irak sınırındaki Serdeşt kentinde Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı birlikler ile silahlı gruplar arasında çatışma çıktı.
Çatışmada 1 devrim muhafızının hayatını kaybettiği belirtildi.
Haberde başka ayrıntı paylaşılmadı.
YORUM YAZ