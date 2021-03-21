İran'da bombalı saldırı
İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Seravan ilçesinde düzenlenen bombalı saldırıda 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
İran devlet televizyonunun haberine göre, Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan açıklamada Seravan ilçesinde bombalı saldırı düzenlendiği belirtildi.
Saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 3 kişinin yaralandığı kaydedildi.
İran'da terör örgütü kabul edilen "Ceyşul Adl", "Sünni Beluç halkının haklarını savunduğunu" öne sürerek, ülkenin güneydoğusundaki Pakistan sınırında yer alan Sistan-Beluçistan eyaletinde zaman zaman silahlı eylemler düzenliyor.