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Dünya İran'da bir güreşçiye daha idam kararı
Dünya

İran'da bir güreşçiye daha idam kararı

İran'da 29 yaşındaki güreşçi Mehdi Ali Hüseyni'nin idam edilmesine karar verildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-12 23:35:00 -
İran'da bir güreşçiye daha idam kararı

İran'da 2015 yılında yaşanan bir kavga sırasında bir kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Mehdi Ali Hüseyni hakkındaki karar belli oldu.

Ölen kişinin yakınlarına eşit ceza ilkesini uygulama imkanı sunan mahkeme, ailenin Hüseyni'yi affetmemesi üzerine güreşçiyi idam cezasına çarptırdı.

İran Güreş Federasyonu Başkan Yardımcısı Hamid Sourian, ölen kişinin babası olan Dezful bölgesinin tanınmış doktorlarından Gholami Gheibi'ye çağrıda bulunarak idamın önüne geçmesini istedi. Sourian, Gheibi ailesinin Hüseyni'yi her şeye rağmen affetme kararını alacağını umduğunu kaydetti.

İran'da şampiyon güreşçi Navid Afkari, 2018 yılında gerçekleşen hükümet karşıtı protestolar sırasında bir güvenlik görevlisini bıçaklayarak öldürmekten suçlu bulunmuş ve Eylül 2020'de idam edilmişti.

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