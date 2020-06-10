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Aktüel

İran’da bir düğünde 40 kişide korona virüs tespit edildi

İran’da bir düğün törenine katılan davetlilerden 40 kişide korona virüs tespit edildiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-10 11:08:50 -
İran’da bir düğünde 40 kişide korona virüs tespit edildi

İran’da bir düğün törenine katılan davetlilerden 40 kişide korona virüs tespit edildiği bildirildi.


İran’ın güneybatısında yer alan Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletine bağlı Ardel şehrinde düzenlenen bir düğün merasimine katılan 40 davetlinin korona virüs testlerinin pozitif çıktığı bildirildi. Ardel Şehri Valisi Mahmud Kiyani, şehirde korona virüs artışının nedeninin toplu törenler ve toplantılar olduğunu vurgulayarak, “Şu ana kadar düğün törenlerine katılan 118 kişiye korona virüs testi yapıldı. Ne yazık ki, 40 kişinin testi pozitif sonuçlandı” ifadelerini kullandı.


Korona virüs salgınının henüz sona ermediğini ve özellikle törenlerde sosyal mesafe kurallarına uyulmadığından dolayı virüsün hızla yayıldığını belirten Kiyani, insanların herhangi bir toplantı, cenaze ve düğün merasimleri yapmaktan kaçınmaları gerektiğini vurguladı.

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