İran’da berberler ve kuaförler açılıyor

İran’ın başkenti Tahran’daki berberler ve kuaförlerin bugün açılacağı duyuruldu.

İran Normalleşmeye devam ediyor. Tahran Kamu Alanı Denetleme Polis Müdürü Nader Moradi, “Korona Virüs ile Mücadele Kurumumun aldığı son karar doğrultusunda, gerekli sağlık protokollerine uyulması şartıyla berberler ve kuaförler faaliyetlerine bugün itibari ile başlayabilirler” dedi. Muradi, diğer yüksek risk grubunda yer alan iş yerlerinin ise bir sonraki duyuruya kadar kapalı kalacağını söyledi.

Geçtiğimiz hafta Korona Virüs ile Mücadele Kurumu virüsün az görüldüğü 132 eyalette camilerin ibadete açılacağını duyurmuş ve cuma namazlarının tekrardan kullanacağını açıklamamıştı. Başkent Tahran’da ise korona virüs nedeniyle park ve bahçelere getirilen giriş yasağı kaldırılacağı duyurulmuştu.

İran’da korona virüs nedeniyle son 24 saatte 78 kişi öldü. Ülkede ölenlerin sayısı 6 bin 418’e yükselirken, vaka sayısı 101 bin 650 olarak açıklandı.