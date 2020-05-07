  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

İran’da berberler ve kuaförler açıldı

İran’ın başkenti Tahran’da korona virüs salgını nedeni ile kapatılan berberler ve kuaförler bugün yeniden açıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-07 18:52:52 -
İran’da berberler ve kuaförler açıldı

İran’ın başkenti Tahran’da korona virüs salgını nedeni ile kapatılan berberler ve kuaförler bugün yeniden açıldı.



Korona virüs salgını yayılmaya devam ederken, birçok ülke normalleşme adımları atıyor. İran’ın başkenti Tahran’da korona virüs salgını ile mücadele kapsamında kapatılan berber ve kuaförler bugün yeniden açıldı. İran Korona Virüs ile Mücadele Kurumu tarafından berberler ve kuaförler halk sağlığı açısından risk oluşturduğu gerekçesiyle kapatılmasının ardından bugün başkent Tahran’da yeniden açıldı.


Tahran Kamu Alanı Denetleme Polis Müdürü Nader Moradi, dün yaptığı açıklamada Tahran’da bulunan berberlerin ve kuaförlerin gerekli sağlık protokollerine uyması koşulu ile yeniden faaliyete geçebileceklerine dair karar alındığını bildirdi. İran Esnaflar Odası ise geçtiğimiz ay korona virüs salgını nedeni ile berber ve kuaförlerin “çok tehlikeli” meslek grupları arasında olduğunu belirtmişti.



Öte yandan İran’da normalleşme sürecinin başlaması ile vaka sayılarının düşük olduğu eyaletlerde camilerin yeniden ibadete açılması planlanırken, başkent Tahran’da ise park ve bahçelerde uygulanan giriş yasağının kaldırılacağı duyuruldu. İran’da toplam korona virüs vaka sayısı 103 bin 135’e, hayatını kaybedenler ise 6 bin 486’ya ulaştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Linea
Satılık 2013 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı