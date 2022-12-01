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Dünya İran'da Bakan Yardımcısı darbedildi
Dünya

İran'da Bakan Yardımcısı darbedildi

İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakan Yardımcısı Muhammed Mehdi Beradaran, kimliği belirsiz kişi veya kişilerin saldırısı sonucu yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-12-01 21:49:00 -
İran'da Bakan Yardımcısı darbedildi

İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakan Yardımcısı Muhammed Mehdi Beradaran, kimliği belirsiz kişi veya kişilerin saldırısı sonucu yaralandı.

Eghtesadonline haber sitesine göre, Beradaran, başkent Tahran'da evine girmek üzereyken henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerin saldırısına uğradı.

Saldırıda sert bir cisimle başı ve bedeninin çeşitli bölgelerinden darbe alarak yaralanan Beradaran'ın olay yerinde baygınlık geçirdiği bildirildi.

Beradaran'ın ambulansla hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

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