İran’da Azerilerin protestoları sürüyor

Ermenistan’a silah desteği veren ve Rusların gönderdiği silah ve mühimmata da aracılık eden İran’da Azerilerin yönetime tepkisi bitmiyor. İran’ın iki büyük Türk şehri olan Tebriz ve Erdebil’de Azerbaycan’a destek vermek için geniş katılımlı yürüyüşler düzenlendi. Tebriz şehir merkezinde bir araya gelen göstericiler, “Karabağ bizimdir, bizim olacak”, “Ya Karabağ ya ölüm” ve “Haykırıyorum, haykırıyorum ben Türküm” sloganları atarak, Ermenistan’a karşı Azerbaycan’ın yanında olduklarını ilan ettiler. Ermeni bayraklarını ateşe veren binlerce gösterici, Tahran’a da sert teki gösterdi.