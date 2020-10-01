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Dünya İran’da Azeriler ayaklandı
Dünya

İran’da Azeriler ayaklandı

Rus silahlarının toprakları üzerinden Ermenistan’a gitmesine izin veren ve Erivan’ı tutan İran’da binlerce Azeri Türkü önceki gece sokaklara inip Tahran yönetimini protesto etti.

Yeniakit Publisher
2020-10-01 16:25:00 -
İran’da Azeriler ayaklandı

İran yönetimi Suriye, Yemen ve Irak’taki kirli emellerini Azerbaycan üzerinde de hayata geçirmeye çalışırken ülkedeki Azeri Türkleri isyan etti. Suriye’de katil Esed rejimine halkını öldürmesi için yardım eden İran, Yemen’de Husilerle, Lübnan’da Hizbullah’la, Irak’ta Haşdi Şabi ve benzer örgütlerle ülkeleri kontrol altına almaya çalışıyor. Son olarak Azerbaycan ile işgalci Ermenistan arasında yaşanan çatışmalarda, Ermeni tarafını destekleyen Tahran yönetimi, barış ve adalet yerine mezhepçi ve çıkarcı politikaları nedeniyle kan kaybediyor.

Rusların İran üzerinden Ermenistan’a silah sevketmesine isyan eden İran’daki 30 milyon Güney Azerbaycan Türkü ayaklandı.

Güney Güney Azerbaycan Milli Uyanış Hareketi (GAMOH) Genel Başkan Yardımcısı Elyar Türker, “Gösterilerimizi başlattık. Gösterilerimiz Tebriz, Tahran, Urmiye, Merend ve Culfa şehirlerinde devam edecek” dedi.

Araçları yaktılar

İran’daki Azerbaycanlılar protesto amacıyla dün gece teçhizatı taşıyan arabaları ateşe verdikten sonra olayın videolarını sosyal medyada yayınladı. Protestolarda ölü veya yaralı olmadığı ifade edildi. Öte yandan, binlerce Azeri Türkünün katıldığı gösterilere İran güvenlik güçleri müdahale etti. 20’den fazla Türk genci gözaltına alınırken, insan hakları örgütleri Tahran’dan gözaltındaki gençlerin derhal serbest bırakması istendi.
Bölgede güçlü bir devlet istemeyen İran, Türkiye ve Azerbaycan’a düşmanlığını yıllardır sürdürüyor.

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