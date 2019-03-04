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İran'da ambulans helikopter düştü! 5 ölü

İran'ın Çaharmahal-Bahtiyari eyaletinde hamile bir kadını almak için havalanan ambulans helikopter, eyalete bağlı Şehrikürd kenti kırsalında düştü. Olayda 5 kişi hayatını kaybetti.

04 Mart 2019 Pazartesi 13:26
İran'da ambulans helikopter düştü! 5 ölü

İran'ın güneybatısındaki Çaharmahal-Bahtiyari eyaletinde bir ambulans helikopterin düşmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

Mehr Haber Ajansı'na konuşan İran Acil Durumlar Kurumu Sözcüsü Mücteba Halidi, Çaharmahal-Bahtiyari eyaletinde hamile bir kadını almak için havalanan ambulans helikopterin eyalete bağlı Şehrikürd kenti kırsalında düştüğünü belirtti.

Halidi, düşen helikopterdeki 3 kişilik mürettebat ile 2 ambulans görevlisinin hayatını kaybettiğini aktardı.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 13:26
  1. İran
  2. Çaharmahal-Bahtiyari eyaleti
  3. Helikopter kazası
  4. ambulans helikopter düştü
  5. ölüler var

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