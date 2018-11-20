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İran'da ambargo sonrası otomobil üretiminde sert düşüş!

ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları tekrar işleme almasının ardından otomobil üretiminde sert düşüş yaşandı. Ülkede otomobil üretimi geçen yıla oranla yüzde 40 düştü.

20 Kasım 2018 Salı 15:26
İran'da ambargo sonrası otomobil üretiminde sert düşüş!

İran Sanayi Maden ve Ticaret Bakanlığı verilerine göre, ülkedeki otomobil üretimi geçen yılın ekim ayında 137 bin 914 adet iken bu yılın aynı döneminde 83 bin 27 adete gerileyerek, yüzde 39.8 oranında düştü.

Söz konusu üretim, bu yılın son 7 ayında 824 bin 601 adetten, 663 bin 451'e düşerek yüzde 19.5 geriledi.

İran'da, ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesi ve sonrasında ekonomik yaptırımlar uygulaması nedeniyle, ülkede halkın alım gücünün önemli oranda zayıfladığı belirtiliyor.

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 15:26
  1. iran otomobil üretimi

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