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İran'da 800 gram ağırlığındaki bebek Kovid-19'u yendi

2020-04-26 15:30:29 -
İran'da 800 gram ağırlığındaki bebek Kovid-19'u yendi

İSTANBUL (AA) - İran'ın Yezd kentinde 800 gram olarak dünyaya gelen bir bebek, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yendi.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Yezd Şehid Saduki Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Dr. Mahmud Nuri, "Kovid-19'a yakalanmış anneden 40 gün önce 800 gram olarak dünyaya gelen Emir Ersalan bebekte yeni tip koronavirüs tespit edilmişti. Bugün 1200 gram olan Ersalan bebek hastalığı yendi." dedi.

Nuri, bebeğin annesinin de Kovid-19'u yendiğini sözlerine ekledi.

Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.

İran'da bugün itibarıyla koronavirüs kaynaklı can kaybı 5 bin 710'a, vaka sayısı ise 90 bin 481'e ulaştı.

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