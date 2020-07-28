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Dünya

İran'da 6 tanker alev alev yandı

İran'da henüz belirlenemeyen bir nedenle 6 tanker alev alev yandı. 23 araçla yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin halen söndürme çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-07-28 13:15:00 - 2020-07-28 13:15:52
İran'da 6 tanker alev alev yandı

İran'ın batısındaki Kirmanşah kentinde bir otoparkta bulunan yakıt tankerlerinde henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

İran devlet televizyonuna göre, bu sabah saat 10.00'da Devletabad bölgesinde park halindeki 6 yakıt tankeri patladı.

Patlama sonucu tankerler yanarken, çıkan yangının ardından Kirmanşah kentinin üzerinde siyah dumanlar yükseldi.

Olayda ölü veya yaralı olup olmadığı bilgisi verilmezken itfaiye ekiplerinin, 23 araçla yangını söndürme çalışmalarına devam ettiği aktarıldı.

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