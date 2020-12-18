İran’da 3 ayda 7 bin kız çocuk evlendirildi
İran’da bu yılın Mart-Nisan-Mayıs (İran takvimine göre yılın ilk çeyreği) aylarında 7 binden fazla kız çocuğu evlendirildi.
İran İstatistik Merkezi “İran’ın Kültürel ve Sosyal Durumu” raporuna göre, yılın ilk üç ayında 10 yaşından küçük 1, yaşları 10 ila 14 arasında değişen 7 binden fazla kız çocuğu, evlendirildi. Aynı dönemde, 15 yaşından küçük çocuk gelinler 346 bebek dünyaya getirirken, 15-19 yaşları arasında anne olanlar ise 16 binden fazla çocuk doğurdu.