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Aktüel

İran’da 22 kişi cenaze töreninde korona virüse yakalandı

İran’ın Yasuc şehrine bağlı bir kasabada, korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden bir kişinin cenaze töreninde 22 kişinin korona virüse yakalandığı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-22 11:37:18 -
İran’da 22 kişi cenaze töreninde korona virüse yakalandı

İran’ın Yasuc şehrine bağlı bir kasabada, korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden bir kişinin cenaze töreninde 22 kişinin korona virüse yakalandığı belirtildi.


İran’da Yasuc Tıp Bilimleri Üniversitesi Rektörü Perviz Yazdenpenah, İran’ın Kohgiluye ve Buyer Ahmed eyaletinin yönetim merkezi olan Yasuc şehrinde, korona virüs vakalarının arttığını ve bunun artan toplu törenler nedeniyle olduğunu söyledi. Şehirde son 24 saat içerisinde 236 kişinin korona virüs testinin pozitif çıktığını belirten Yezdanpenah, sosyal mesafe önlemlerine önem verilmeden yapılan cenaze ve düğün törenleri nedeniyle korona virüs vakalarında artış olduğunu açıkladı.


Perviz Yezdanpenah, Yasuc şehrine bağlı bir kasabada korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden bir kişinin cenaze merasiminde, 22 kişinin korona virüse yakalandığını belirterek, “Halka tavsiyemiz sosyal mesafe önlemlerine ve maske kullanımına dikkat etmeleri. Aynı zamanda düğün veya cenaze gibi toplu tören ve merasimlere katılmamaları gerekir” ifadelerini kullandı.

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