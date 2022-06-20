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Dünya İran'da 2 din görevlisini öldüren Afgan idam edildi
Dünya

İran'da 2 din görevlisini öldüren Afgan idam edildi

Son dakika haberler: İran'ın Meşhed kentinde İmam Rıza Türbesi'nde 2 Şii din görevlisini öldüren Afganistan uyruklu Abdullatif Muradi'nin sabah saatlerinde idam edildiği açıklandı.

Yeniakit Publisher
2022-06-20 13:53:00 - 2022-06-20 13:57:35
İran'da 2 din görevlisini öldüren Afgan idam edildi

İran'ın Meşhed kentinde İmam Rıza Türbesi'nde 2 Şii din görevlisini öldüren Afganistan uyruklu Abdullatif Muradi'nin sabah saatlerinde idam edildiği açıklandı.

İran devlet televizyonu tarafından yapılan açıklamada, ülkenin Meşhed kentinde Şiiler için kutsal kabul edilen İmam Rıza Türbesi'nde 2 Şii din görevlisini öldüren Afganistan uyruklu 21 yaşındaki Abdullatif Muradi hakkındaki kararın gerçekleştirildiğini duyurdu. Devrim Mahkemesi tarafından 7 Haziran tarihinde hakkında idam kararı verilen sanığın bu sabah saatlerinde idam edildiği açıklandı.Muradi, 5 Nisan'da bıçaklı saldırı gerçekleştirerek din görevlileri Muhammed Aslani ve Muhammed Sadık Darayi'yi öldürmüştü.

Saldırıda 2 din görevlisi de yaralanmıştı. Saldırının ardından güvenlik güçleri tarafından yakalanarak tutuklanan Muradi hakkında 7 Haziran'da idam kararı verilmişti. - TAHRAN

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