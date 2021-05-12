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Dünya İran'da 2 bin 187 mahkuma af veya ceza indirimi
Dünya

İran'da 2 bin 187 mahkuma af veya ceza indirimi

İran lideri Ali Hamaney, Ramazan Bayramı dolayısıyla 2 bin 187 mahkuma af veya ceza indirimi yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-05-12 16:50:00 -
İran'da 2 bin 187 mahkuma af veya ceza indirimi

İran lideri Ali Hamaney, 2 bin 187 mahkum hakkında af veya ceza indirimini içeren teklifi onayladı.

Hamaney'in ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi'nin önerisi ve İran liderinin onayıyla 2 bin 187 mahkumun cezalarına ilişkin düzenleme yapıldı.

Kararın, Ramazan Bayramı dolayısıyla Devrim Mahkemeleri, Devlet Ceza Kurumları ile Silahlı Kuvvetler Yargı Kurumlarından ceza alan mahkumları kapsadığı belirtilirken, söz konusu mahkumlardan kaçının affedildiği kaçında ise ceza indirimine gidildiğine ilişkin bilgi verilmedi.

İran Anayasası'nın 110'uncu maddesinin 11'inci fıkrasına göre Hamaney'in mahkumları af yetkisi bulunuyor. Hamaney, İran Yargı Erkinin talebi üzerine her yıl devrimin yıl dönümü başta olmak üzere bayramlarda ve diğer dini günlerde mahkumlar için af çıkarıyor.

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