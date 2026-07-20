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Dünya İran’a yönelik ABD saldırıları 9. gecesinde devam ediyor
Dünya

İran’a yönelik ABD saldırıları 9. gecesinde devam ediyor

Yeniakit Publisher
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İran’a yönelik ABD saldırıları 9. gecesinde devam ediyor

ABD ordusu, İran’a yönelik hava saldırılarının 9. gecesinde de devam ettiğini açıkladı. ABD Merkez Komutanlığı, İran’a karşı yeni bir saldırı dalgası başlatıldığını duyururken, İran basını ülkenin bazı bölgelerinde patlamalar yaşandığını bildirdi.

ABD Merkez Komutanlığı, İran’a yönelik operasyonların sürdüğünü belirterek yeni saldırı dalgasına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, saldırıların 9 gecedir devam ettiği vurgulandı.

Saldırıların 9 gecedir devam ettiği vurgulanan açıklamada, "Saldırılar, İran’ın Hürmüz Boğazı’ndan geçen ticari gemileri ve sivil denizcileri hedef almak için kullandığı askeri kapasiteleri zayıflatmaya devam edecek" denildi. İran basını: Bazı bölgelerde patlamalar meydana geldi İran merkezli Tasnim Haber Ajansı ise ülkenin güneybatısındaki Huzistan eyaletinde bulunan Mahşehr ve Bender İmam Humeyni liman kentleri başta olmak üzere birçok bölgede patlamaların meydana geldiğini bildirdi. Saldırıların hedefine ilişkin detaylı bilgi verilmedi.

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