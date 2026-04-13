İran’a verilen süre doldu! Hürmüz’de ABD ablukası başladı! Trump: Yaklaşan gemileri imha ederiz

ABD Başkanı ​Donald Trump, İran ile Pakistan'da gerçekleşen 21 saatlik müzakerelerde anlaşmaya varılamamasının ​ardından, ABD Donanması'nın Hürmüz Boğazı'nı abluka altına alacağını açıklamış ve bugün saat 17.00’ye kadar İran’a Hürmüz’ü açmaları için süre tanımıştı.

ABD Merkez Komutanlığı, saat 17.00’de yaptığı duyuru ile Arap Körfezi ve Umman Körfezi'ndeki tüm limanları da dahil olmak üzere, İran limanlarına ve kıyı bölgelerine giren veya buradan ayrılan tüm ülkelerin gemilerine karşı tarafsız bir abluka uygulanacağını açıkladı.

TRUMP: İMHA EDERİZ

ABD Başkanı Donald Trump da ablukanın başlamasının ardından "İran gemilerinden herhangi biri ablukaya yaklaşırsa derhal imha edilecek" dedi.

Trump, Truth Social hesabından yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi: “İran Donanması, tamamen yok edilmiş halde deniz dibinde yatıyor. Tam 158 gemi. Vurmadıklarımız ise, onların “hızlı saldırı gemileri” dedikleri az sayıdaki gemiler; çünkü bunları bir tehdit olarak görmedik. Bu gemilerden herhangi biri ablukamıza yaklaşırsa, teknelerdeki uyuşturucu kaçakçılarına karşı kullandığımız aynı öldürme sistemi kullanılarak derhal imha edilecekler. Bu hızlı ve acımasız olacak.”

GİREN ÇIKAN GEMİLERE EL KONULACAK

ABD ordusunun denizcilere gönderdiği bilgi notuna göre abluka Umman Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nın doğusundaki Arap Denizi'nde uygulanacak. Bu uygulama tüm gemi trafiğini kapsayacak.

Abluka altındaki bölgeye izinsiz giren veya çıkan herhangi bir gemi, durdurulabilecek ve gemiye el konulabilecek. İran dışındaki destinasyonlara yapılan geçişler engellenmeyecek.

ABLUKADAN ÖNCE İKİ TANKER ÇIKIŞ YAPTI

İran bağlantılı "Aurora" ve "New Future" adlı iki petrol tankeri, abluka yürürlüğe girmeden hemen önce boğazdan ayrılmayı ‌başardı.

Öte yandan İran devlet medyasında yer alan bir habere göre İranlı askeri bir sözcü, uluslararası sulardaki gemilere yönelik her türlü ABD kısıtlamasının yasa dışı olduğunu ve "korsanlık" anlamına geldiğini savundu. İranlı sözcü, "İran limanları tehdit edilirse, ne Körfez'de ne de Umman Denizi'ndeki limanlar güvende kalır" dedi. Geçen hafta ateşkesle birlikte ‌bir miktar gerileyen petrol fiyatları, bugün %7'den fazla yükselerek yeniden varil başına 100 doların ​üzerine çıktı.